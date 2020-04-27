В Воронежской области принудительно госпитализировали женщину, больную коронавирусом
23 апреля в Богучарский районный суд поступил иск местного отдела Роспотребнадзора в отношении 43-летней женщины. Она контактировала с человеком, зараженным коронавирусом. Анализы показали, что и она заразилась. Однако женщина и от дальнейшего медосмотра, и от госпитализации отказалась.
Богучарский районный суд обязал упрямую местную жительницу госпитализировать принудительно. В медучреждении она будет находиться до того как полностью вылечится от коронавируса. То есть, не просто не будет клинических проявлений болезни, но еще и будут два отрицательных результата тестов на эту заразу.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU