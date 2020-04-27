В Воронежской области принудительно госпитализировали женщину, больную коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T16:10:13+03:00

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23 апреля в Богучарский районный суд поступил иск местного отдела Роспотребнадзора в отношении 43-летней женщины. Она контактировала с человеком, зараженным коронавирусом. Анализы показали, что и она заразилась. Однако женщина и от дальнейшего медосмотра, и от госпитализации отказалась.

Богучарский районный суд обязал упрямую местную жительницу госпитализировать принудительно. В медучреждении она будет находиться до того как полностью вылечится от коронавируса. То есть, не просто не будет клинических проявлений болезни, но еще и будут два отрицательных результата тестов на эту заразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU