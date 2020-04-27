В Воронежской области школьники проехали 100 км на крыше поезда

27 Апр 2020 2020-04-27T13:47:50+03:00

Путешественников поймали после того, как они опубликовали видеозапись с экстремальной поездки

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Двое школьников приехали на крыше грузового поезда из Саратовской в Воронежскую область. Подростков поймали на станции Некрылово в Новохоперском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Мальчишек вычислили через их видеоблог, где они хвастались опасным увлечением - зацепингом. 16-летний и 12-летний юноши публиковали фото и видео со своих поездок. Детей удалось вычислить. Правоохранители буквально сняли их с вагонов. Оказалось, что на крыше они проехали уже 100 км.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу. Кроме того, на старшего парня составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Затем его отпустили.

А за 12-летним подростком приехала мама. Ему тоже грозит постановка на учет и административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU