В Воронеже иномарка сбила на «зебре» женщину и поехала дальше
Авария с участием пешехода и «Фольксвагена», произошедшая 25 апреля на кольце на улице В.Невского, попала на кадры видеорегистратора. Очевидец происшествия опубликовал запись в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» соцсети «Вконтакте».
На кадрах видно, как из-за остановившегося для высадки пассажиров автобуса по нерегулируемому пешеходному переходу идет женщина. В этот момент их-за маршрутки с кольца выезжает иномарка и по касательной цепляет пешехода, который падает на дорогу. При этом водитель как ни в чем не бывало продолжает свой путь.
Запись с видеорегистратора помогла полицейским выяснить номер нарушителя и быстро найти его. К счастью, травмы женщины-пешехода оказались легкими. После осмотра и оказания медпомощи ее отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU