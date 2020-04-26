В Воронеже иномарка сбила на «зебре» женщину и поехала дальше

26 Апр 2020 2020-04-26T18:42:07+03:00

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Авария с участием пешехода и «Фольксвагена», произошедшая 25 апреля на кольце на улице В.Невского, попала на кадры видеорегистратора. Очевидец происшествия опубликовал запись в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно, как из-за остановившегося для высадки пассажиров автобуса по нерегулируемому пешеходному переходу идет женщина. В этот момент их-за маршрутки с кольца выезжает иномарка и по касательной цепляет пешехода, который падает на дорогу. При этом водитель как ни в чем не бывало продолжает свой путь.

Запись с видеорегистратора помогла полицейским выяснить номер нарушителя и быстро найти его. К счастью, травмы женщины-пешехода оказались легкими. После осмотра и оказания медпомощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU