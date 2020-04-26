В Воронежской области в столкновении с иномаркой погибла пассажирка ВАЗа

26 Апр 2020 2020-04-26T12:12:51+03:00

В больницу попали еще три человека

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Жуткая авария произошла утром в субботу, 25 апреля, на 13-ом километре дороги «Калач - Новая Криуша - Скрипникова» в Калачеевском районе. По предварительным данным, ее спровоцировал 31-летний местный житель, управлявший автомобилем «Хафей». Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим в обратном направлении ВАЗ-21074, под управлением 48-летнего жителя Калачеевского района.

В результате столкновения у обеих машин практически расплющены моторные отсеки. В аварии погибла 42-летняя жительница района. Травмы получили оба водителя и 18-летний пассажир иномарки.

Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU