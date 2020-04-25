В Воронежской области до 42 выросло число выздоровевших от коронавирусу на 25 апреля

25 Апр 2020 2020-04-25T18:51:12+03:00

25 апреля официально подтвердили заражение Covid-19 еще у 22 человек в Воронежской области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

То есть на днях еще четверых жителей региона выписали из больниц

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Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 42 человек. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства. До этого сообщалось, что с Covid-19 справились 38 пациентов в нашем регионе. То есть на днях еще четверых выписали из больниц.

25 апреля официально подтвердили заражение Covid-19 еще у 22 человек в Воронежской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе все они, кроме одного пациента, не покидали пределов региона.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о состоянии больных коронавирусом. Оказалось, что у 48% заражение никак не ощущается, оно проходит без каких-либо симптомов.

Также региональный оперативный штаб по коронавирусу опубликовал список воронежских муниципалитетов, где был диагностирован Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU