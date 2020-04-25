В Воронежской области назвали районы и города, где был диагностирован коронавирус

25 Апр 2020 2020-04-25T14:37:32+03:00

Санитарный врач региона Игорь Механтьев предупреждал, что коронавирус расширяет границы своей циркуляции Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На данный момент вирус выявлены в 22 муниципальных образованиях

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Региональный оперативный штаб по коронавирусу опубликовал список воронежских муниципалитетов, где был диагностирован Covid-19.

По данным Роспотребнадзора, случаи инфицирования коронавирусом выявлены в 22 муниципальных образованиях Воронежской области: Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Лискинском, Новоусманском, Ольховатском, Новохоперском, Павловском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском, Семилукском, Терновском и Хохольском районах, а также в городах Борисоглебск и Воронеж.

Еще 21 апреля главный санитарный врач региона Игорь Механтьев предупреждал, что коронавирус расширяет границы своей циркуляции.

25 апреля официально подтвердили заражение Covid-19 еще у 22 человек в Воронежской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе все они, кроме одного пациента, не покидали пределов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU