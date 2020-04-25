2020-04-25T13:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Воронеже: Госавтоинспекция подготовила инструкцию для выезжающих из города водителей

Инспекторы напоминают, что отправляться в поездки следует только в случае крайней необходимости
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Помните, что ситуация может менятьсяПомните, что ситуация может менятьсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Воронеже и области пока действует до конца апреля. И если изначально у жителей региона появлялось много вопросов, как быть в той или иной ситуации, правила корректировались, то теперь практически по каждой проблеме можно найти четкую инструкцию.

Вот и Госавтоинспекция 25 апреля подготовила свежую инструкцию для водителей, которые собираются на личном транспорте отправиться в другие регионы. Помните, что ситуация может меняться.

- В большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. При этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов. Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. Как правило, здесь же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта, - объясняют в ГУ МВД по Воронежской области.

Отправляясь куда-либо, не забывайте не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе или трудовой договор. Если есть - справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса Covid-19.

Госавтоинспекция рекомендует отправляться в поездки только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитики сообщили о росте цен на жилье в Воронежской области
Полмиллиона рублей потерял воронежец, пытаясь получить максимальный кэшбэк
В Воронежской области назвали районы и города, где был диагностирован коронавирус
Новое расписание Платоновского фестиваля в Воронеже появится в середине мая
Самоизоляция в Воронеже: Госавтоинспекция подготовила инструкцию для выезжающих из города водителей
За месяц в Воронеже выросли цены на гречку, сахар, туалетную бумагу и швейные машины
Безработный воронежец напал на пенсионера в лифте
В Воронеже после столкновения «Лады» и «Ниссана» госпитализировали мужчину
Коронавирус в Воронеже: 25 апреля болезнь выявили еще у 22 человек
Из-за угрозы коронавируса в общежитии ВГТУ изолировали более 100 студентов
Минтранс увеличило поставку низкопольных автобусов в Воронеж
Воронежцы ищут работу в WhatsApp и «Вконтакте»
Подробности аварии на Шишкова: друг в друга врезались шесть машин, один водитель ранен
Губернатор Воронежской области призвал чиновников все свободные от работы компьютеры отдать бедным семьям
В Воронежской области изолированных с подозрением на коронавирус стало на 41 человека больше
В Воронежской области выплаты по 5 тысяч рублей получили 6 тысяч матерей
В Воронеже из-за крупной аварии образовалась большая пробка
В Воронежской области разбойник, напавший на старушку, оказался вором, которого искали два года
В Воронеже легендарный экстремальный прыгун со скал вынужден работать грузчиком