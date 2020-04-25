Самоизоляция в Воронеже: Госавтоинспекция подготовила инструкцию для выезжающих из города водителей

25 Апр 2020 2020-04-25T13:21:57+03:00

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Режим самоизоляции в Воронеже и области пока действует до конца апреля. И если изначально у жителей региона появлялось много вопросов, как быть в той или иной ситуации, правила корректировались, то теперь практически по каждой проблеме можно найти четкую инструкцию.

Вот и Госавтоинспекция 25 апреля подготовила свежую инструкцию для водителей, которые собираются на личном транспорте отправиться в другие регионы. Помните, что ситуация может меняться.

- В большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. При этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов. Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. Как правило, здесь же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта, - объясняют в ГУ МВД по Воронежской области.

Отправляясь куда-либо, не забывайте не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе или трудовой договор. Если есть - справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса Covid-19.

Госавтоинспекция рекомендует отправляться в поездки только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU