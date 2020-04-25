2020-04-25T10:10:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за угрозы коронавируса в общежитии ВГТУ изолировали более 100 студентов

У двоих обучающихся подтвердился COVID-19
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Общежитие №5 опорного вуза на улице 20-летия Октября закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. По предварительным данным, по предписанию Роспотребнадзора помещение ВГТУ будет закрыто до 7 мая.

В региональном оперативном штабе по коронавирусу подтвердили, что 23 апреля госпитализировали двух человек - впоследствии у них подтвердился Covid-19. Их состояние удовлетворительное.

Источник, знакомый с ситуацией в опорном вузе, рассказал «КП-Воронеж», что изолировать пришлось более 100 студентов - примерно 90% из них это обучающиеся из зарубежных стран. Объясняется это тем, что после перехода на дистанционное обучение российские студенты в основном покинули общежитие. Вероятно, из россиян остались только те, кто живет в отдаленных регионах нашей страны.

Покидать здание студентам запрещено, однако их обеспечили продуктовыми наборами, в последствии им предоставят необходимые предметы первой необходимости. За состоянием студентов следят медики

В оперативном штабе 24 апреля сообщили, что в Воронежской области изолированных с подозрением на Covid-19 стало уже 376.

ИСТОЧНИК KP.RU

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