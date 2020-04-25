2020-04-25T09:14:38+03:00
Общество

Минтранс увеличило поставку низкопольных автобусов в Воронеж

В этом году наш город получит 62 машины вместо 56
Олег ИВАНОВ
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Новый транспорт должен появиться на основных маршрутахНовый транспорт должен появиться на основных маршрутахФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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По итогам переговоров с Минтрансом количество низкопольных автобусов большого класса, которые будут приобретены для работы на магистральных маршрутах в Воронеже, увеличат с 56 до 62. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, губернатор Александр Гусев 22 апреля во время беседы в режиме видеоконференцсвязи с президентом Владимиром Путиным отметил, что в период пандемии коронавируса в регионе пострадала отрасль пассажирских перевозок. Он попросил помочь в обновлении подвижного состава общественного транспорта.

В итоге Минтранс поддержит общественный транспорт Воронежа. Автобусами оснастят 2 магистральных маршрута. Отметим, что на будущий год возможна поставка еще 80 автобусов - на три маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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