Минтранс увеличило поставку низкопольных автобусов в Воронеж

25 Апр 2020 2020-04-25T09:14:38+03:00

В этом году наш город получит 62 машины вместо 56

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По итогам переговоров с Минтрансом количество низкопольных автобусов большого класса, которые будут приобретены для работы на магистральных маршрутах в Воронеже, увеличат с 56 до 62. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, губернатор Александр Гусев 22 апреля во время беседы в режиме видеоконференцсвязи с президентом Владимиром Путиным отметил, что в период пандемии коронавируса в регионе пострадала отрасль пассажирских перевозок. Он попросил помочь в обновлении подвижного состава общественного транспорта.

В итоге Минтранс поддержит общественный транспорт Воронежа. Автобусами оснастят 2 магистральных маршрута. Отметим, что на будущий год возможна поставка еще 80 автобусов - на три маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU