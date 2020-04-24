В центре Воронежа грабитель попытался вынести из магазина парфюмерию и бытовую химию

24 Апр 2020 2020-04-24T13:17:06+03:00

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5 марта в один из сетевых магазинов, расположенный на улице Кардашова, под видом покупателя вошел мужчина. Набрал с полок бытовой химии и парфюмерии и направился к кассе, при этом «забыв» оплатить товар. Сотрудники магазина заметили это, но не смогли задержать злоумышленника. На требование оплатить товар он не среагировал.

По заявлению администрации магазина полицейские начали поиски подозреваемого. Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали злоумышленника. Вскоре подозреваемого, 39-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественное преступление, установили и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания и пояснил, что деньги ему требовались на наркотические средства, а все это время он скрывался у своих знакомых.

По обстоятельствам открытого хищения возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU