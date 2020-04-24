2020-04-24T13:17:06+03:00
Происшествия

В центре Воронежа грабитель попытался вынести из магазина парфюмерию и бытовую химию

Подозреваемого вычислили по записи с камеры видеонаблюдения
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

5 марта в один из сетевых магазинов, расположенный на улице Кардашова, под видом покупателя вошел мужчина. Набрал с полок бытовой химии и парфюмерии и направился к кассе, при этом «забыв» оплатить товар. Сотрудники магазина заметили это, но не смогли задержать злоумышленника. На требование оплатить товар он не среагировал.

По заявлению администрации магазина полицейские начали поиски подозреваемого. Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали злоумышленника. Вскоре подозреваемого, 39-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественное преступление, установили и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания и пояснил, что деньги ему требовались на наркотические средства, а все это время он скрывался у своих знакомых.

По обстоятельствам открытого хищения возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже из-за крупной аварии образовалась большая пробка
В Воронежской области разбойник, напавший на старушку, оказался вором, которого искали два года
В Воронеже легендарный экстремальный прыгун со скал вынужден работать грузчиком
Назначили нового руководителя департамента экономического развития Воронежской области
В выходные дорожный ремонт в Воронеже продолжится на 15-ти улицах
В Воронежской области пьяный водитель пытался убедить полицию в том, что машиной управлял его друг
Почти у половины зараженных коронавирусом в Воронежской области болезнь протекает без симптомов
В Воронежской области к 24 апреля умер восьмой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом
В Воронеже определили, когда начнут строить новую инфекционную больницу
Владимир Нетёсов: «Предприятиям сферы пассажирских перевозок области потребуется полномасштабная господдержка»
Воронежец грабил салоны микрозаймов в арендованной у друга спортивной куртке
В Воронеже перенесенный из-за коронавируса Платоновский фестиваль продлили на два дня
Стало известно, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Воронежской области
В Воронеже женщина сумела отбиться в суде от штрафа за нарушение режима самоизоляции
Под Воронежем у школы на родине Василия Пескова заложили яблоневый сад в виде домика
Воронежская управляющая компания на самоизоляции проводит онлайн-собрания собственников
В Воронеже рядом с детским садом нашли авиабомбу
В центре Воронежа грабитель попытался вынести из магазина парфюмерию и бытовую химию
С 1 июня из Воронежа можно будет улететь в Москву за 2199 рублей
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
В Воронеже разрешили посещать пациентов в отделениях паллиативной помощи в период самоизоляции
Житель Воронежской области, перерезавший ножом горло сожительнице, пойдет под суд
В Воронежской области опрокинулся в кювет «Опель»: три человека попали в больницу