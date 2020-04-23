В Воронеже постояльцев частного дома престарелых проверят на коронавирус

23 Апр 2020 2020-04-23T19:17:13+03:00

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22 апреля стало известно о возможной вспышке пневмонии в частном доме престарелых по адресу улица Казачья, 19. Якобы туда привезли бабушку с температурой, а уже от нее начали заболевать и другие постояльцы, многим из которых за 80 лет. В региональном оперативном штабе по коронавирусу рассказали о ситуации с данным заведением.

Так, в облздраве отмечают, что 15 апреля из пансионата по указанному адресу госпитализировали мужчину с диагнозом «внебольничная пневмония» в БСМП № 8. Тогда появились подозрения, что в интернате возможен очаг заражения.

17 апреля в дом престарелых отправилась участковая медицинская сестра, чтобы выяснить, кто контактировал с пациентом, но дверь ей никто не открыл.

18 апреля стало известно, что уже другой постоялец пансионата - контактный по Covid-19. В тот же день в дом престарелых вновь отправилась старшая медсестра. Но и ее на территорию не пустили. Хотя через ворота все-таки дали телефон сына пенсионера, у которого заподозрили коронавирус.

Позже выяснилось, что этого второго постояльца выписали из больницы еще 17 апреля. С тех пор он был в картире у сына. 19 апреля у пациента взяты мазки на коронавирус. Результат - отрицательный. Но пациент находится под наблюдением как контактный. В пансионат, по словам сына и сотрудников дома престарелых, он не возвращался.

20 апреля старшей медсестре удалось связаться с администратором дома престарелых, который находился на тот момент в Москве. Она сказала, что постояльцев нужно обследовать на COVID-2019. В итоге был согласован осмотр на 21 апреля.

В дом-интернат пришли участковый врач общей практики, старшая медсестра и участковая медсестра. Как сообщают в оперштабе, они осмотрели 16 постояльцев и двух сотрудников. На момент осмотра у них не было признаков ОРВИ.

По словам администратора и сотрудников дома престарелых в данном учреждении есть свой врач и медицинская сестра, которые наблюдают постояльцев. Однако 22 апреля сотрудники дома престарелых сообщили, что один их постояльцев умер ночью - причина смерти не сообщается. Результаты на Covid-19 ожидаются.

ИСТОЧНИК KP.RU