В Воронежской области диспетчеры сдали 70 тонн грузов из вагонов в металлолом

23 Апр 2020 2020-04-23T12:47:26+03:00

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Диспетчеры железнодорожной станции Лиски попали под следствие за в злоупотреблении должностными полномочиями. Они сдали в лом черных металлов полувагоны. Для того, чтобы заработать деньги, сотрудники железной дороги избавились от 70 тонн грузов, которые находились в вагонах. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следствием установлено, что в 2019 году работники незаконно организовали доставку полувагонов с железнодорожной станции Лиски в пункт приема лома черных металлов, где и выгрузили груз.

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области задержали диспетчеров. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела по ч.1 ст. 285 УК РФ ( злоупотребление должностными полномочиями).

ИСТОЧНИК KP.RU