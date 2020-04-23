2020-04-23T12:47:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области диспетчеры сдали 70 тонн грузов из вагонов в металлолом

Теперь сотрудников железной дороги подозревают в злоупотреблении полномочиями
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Диспетчеры железнодорожной станции Лиски попали под следствие за в злоупотреблении должностными полномочиями. Они сдали в лом черных металлов полувагоны. Для того, чтобы заработать деньги, сотрудники железной дороги избавились от 70 тонн грузов, которые находились в вагонах. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следствием установлено, что в 2019 году работники незаконно организовали доставку полувагонов с железнодорожной станции Лиски в пункт приема лома черных металлов, где и выгрузили груз.

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области задержали диспетчеров. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела по ч.1 ст. 285 УК РФ ( злоупотребление должностными полномочиями).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Драмтеатр покажет воронежцам телеверсии спектаклей с Людмилой Кравцовой
Воронежский Роспотребнадзор добился блокировки сайтов по продаже табака и курительных смесей
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Воронеже наркодилер попался из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте
Врачам воронежской больницы, где лечат заразившихся коронавирусом, передали более 600 кг молочных продуктов
В Воронежской области мужчина ворвался в дом к пенсионерке и с ножом ограбил ее
Воронежцев научат делать брошь из георгиевской ленты онлайн
Воронежцев встревожила вырубка сосен в Боровом
В Воронежской области диспетчеры сдали 70 тонн грузов из вагонов в металлолом
Житель Воронежской области за 20 тыс хотел отмазаться от уголовной статьи за наркотики