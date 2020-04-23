В Воронежской области диспетчеры сдали 70 тонн грузов из вагонов в металлолом
Диспетчеры железнодорожной станции Лиски попали под следствие за в злоупотреблении должностными полномочиями. Они сдали в лом черных металлов полувагоны. Для того, чтобы заработать деньги, сотрудники железной дороги избавились от 70 тонн грузов, которые находились в вагонах. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Следствием установлено, что в 2019 году работники незаконно организовали доставку полувагонов с железнодорожной станции Лиски в пункт приема лома черных металлов, где и выгрузили груз.
Сотрудники УФСБ России по Воронежской области задержали диспетчеров. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела по ч.1 ст. 285 УК РФ ( злоупотребление должностными полномочиями).
ИСТОЧНИК KP.RU