Концепцию воронежского фестиваля «Город-сад» разработают за 1,8 млн рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T12:41:56+03:00

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Региональном бюджету удалось сэкономить 200 тыс на проекте концепции десятого фестиваля «Город-сад», который планируется в Воронеже этой осенью. Согласно материалам портала госзакупок, контракт выиграла столичная фирма, предложившая за разработку концепции 1,8 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта была 2 млн рублей.

До 15 июня подрядчик должен разработать проект архитектурно-творческой концепции. В брошюре должны быть представлены основная идея, место и сроки проведения фестиваля, целевая аудитория, сценарий, дизайн-проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU