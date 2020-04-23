2020-04-23T12:41:56+03:00
Общество

Концепцию воронежского фестиваля «Город-сад» разработают за 1,8 млн рублей

Этим займется столичная компания
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Региональном бюджету удалось сэкономить 200 тыс на проекте концепции десятого фестиваля «Город-сад», который планируется в Воронеже этой осенью. Согласно материалам портала госзакупок, контракт выиграла столичная фирма, предложившая за разработку концепции 1,8 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта была 2 млн рублей.

До 15 июня подрядчик должен разработать проект архитектурно-творческой концепции. В брошюре должны быть представлены основная идея, место и сроки проведения фестиваля, целевая аудитория, сценарий, дизайн-проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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