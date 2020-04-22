На пожарах в Воронежской области погиб мужчина и обгорела женщина

22 Апр 2020 2020-04-22T09:24:37+03:00

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Поздней ночью 22 апреля в селе Заречье Терновского районаВс вспыхнул жилой дом.

- О пожаре нам сообщили в 3.42. На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух машинах. Пожар ликвидировали в 4.10. К тому времени в доме 5х8 м. рухнула сгоревшая крыша. На пепелище обнаружили тело 70-летнего мужчины. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного курения, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Еще один пожар случился вечером 21 апреля в переулке Заречный поселка Сергеевка Эртильского района.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 18.04. На место ЧП выезжали два наших специалиста. Горел жилой дом 5х8 метров. Пожар потушили в 18.33. В комнате 4х5 м. пламя повредило стену, потолок и пол. 81-летняя женщина, находившаяся в доме, получила ожоги второй степени рук и ног, ее отвезли в больницу, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU