Воронежский музей имени Крамского запустил 90 видеогидов

21 Апр 2020 2020-04-21T10:58:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В период работы всех учреждений культуры в дистанционном формате в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса в Воронежский областной художественный музей имени Крамского запустил online обширную подборку материалов о музее и про музей.

- В рубрике #музей_онлайн на сайте учреждения более 90 видеогидов о музейных экспонатах, около 10 виртуальных выставок, более 20 мультфильмов, созданных участниками музейных мастер-классов, более 60 видеорепортажей о музее, его сотрудниках и музейных мероприятиях. А в разделе «Коллекции» можно узнать информацию о музейных предметах - более 2000 единиц, - сообщили в музее имени Крамского.

Напомним, также для онлайн-посетителей музей запустил новый проект #крамскойнасвязи - это цикл видео-бесед об экспонатах из музейного собрания. «На связи» с удаленными зрителями находятся сотрудники музея. Видеоролики знакомят с шедеврами отечественной и зарубежной живописи, вечными загадками древнеегипетских экспонатов и идеальной гармонией произведений античного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU