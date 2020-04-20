В Воронежской области с подозрением на коронавирус 20 апреля изолировали 17 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T18:49:07+03:00

Под наблюдением на дому уже 1 758 жителей региона. За день до этого мы говорили только о 1065. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В медорганизациях Воронежской области изолированы 236 человек с подозрением на новый коронавирус. 19 апреля мы говорили о 219 пациентах с подозрением на Covid-19, то есть за сутки их число выросло на 17. Такие данные 20 апреля на 18:00 приводят в оперативном штабе по коронавирусу.

К тому же под наблюдением на дому уже 1 758 жителей региона. Опять же за день до этого мы говорили только о 1065.

Отметим, что в Воронежской области подтвержден диагноз у 180 человек. Только 20 апреля подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 24 пациентов. Выздоровели и выписаны 30 человек.

Из тех, у кого диагноз точно был установлен, уже умерло шестеро. 20 апреля объявили о смерти 37-летнего воронежца с подтвержденным диагнозом Covid-19. Чуть позже пришла информация о том, что скончался еще 59-летний мужчина. Он вернулся из Москвы, где работал вахтовым методом. Диагноз у него пока только предварительный.

ИСТОЧНИК KP.RU