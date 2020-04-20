В Воронеже мужчина ограбил табачный павильон

20 Апр 2020 2020-04-20T13:45:01+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого в ограблении табачного павильона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 20 апреля.

Выяснилось, что в помещение павильона зашел неизвестный и попросил сигареты. После покупки мужчина начал критиковать товар и высказывать претензии продавцу. Началась словесная перепалка, Тогда покупатель схватил сканер штрих-кода и сбежал. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Поймать грабителя помогли записи с камер видеонаблюдения. Им оказался 36-летний воронежец. Во время обыска правоохранители нашли у него похищенное оборудование. В отделе полиции мужчина признал вину.

На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь местному жителю грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU