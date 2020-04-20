В Воронежской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом на 20 апреля
Лишь двое из заразившихся выезжали за пределы региона
Всего в регионе диагноз подтвердился у 180 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области у 24 человек подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе в понедельник, 20 апреля.
Лишь двое из заразившихся выезжали за пределы региона. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.
Напомним, число людей с подтвержденным диагнозом достигло 180. Вылечились 28. Также от коронавируса скончался 37-летний мужчина. Всего в регионе зарегистрировано шесть смертей.
ИСТОЧНИК KP.RU