2020-04-20T11:04:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом на 20 апреля

Лишь двое из заразившихся выезжали за пределы региона
Юлия ДИДЕНКО
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Всего в регионе диагноз подтвердился у 180 человек.Всего в регионе диагноз подтвердился у 180 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области у 24 человек подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе в понедельник, 20 апреля.

Лишь двое из заразившихся выезжали за пределы региона. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, число людей с подтвержденным диагнозом достигло 180. Вылечились 28. Также от коронавируса скончался 37-летний мужчина. Всего в регионе зарегистрировано шесть смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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