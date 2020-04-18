Число выздоровевших от коронавируса воронежцев 18 апреля достигло 28 человек
Летальных случаев пока не зарегистрировано
За сутки из медучреждений выписали четыре человека.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области число выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 28. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 18 апреля.
За сутки из медучреждений выписали четыре человека. Летальных случаев пока не зарегистрировано.
Напомним, у 22 человек подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Среди них — пять человек старше 70 лет. Общее число инфицированных - 130.
ИСТОЧНИК KP.RU