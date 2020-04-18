Под Воронежем гости ограбили квартиру заснувшего знакомого

18 Апр 2020 2020-04-18T13:12:29+03:00

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В Новой Усмани задержали подозреваемых в краже из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 18 апреля.

Оказалось, что 55-летний сельчанин на улице познакомился с двумя местными жителями 17 и 32 лет. Затем мужчина пригласил их к себе в гости, чтобы выпить. В какой-то момент хозяин квартиры уснул. Тогда собутыльники решили воспользоваться ситуацией и похитили у него пневматический пистолет, а также 25 тысяч рублей. С собой они взяли еще и банковскую карту.

После того, как мужчина обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Подозреваемых задержали. Они признали вину и вернули похищенное оружие и банковскую карту с оставшимися средствами сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU