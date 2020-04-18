В Воронежской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом на 18 апреля
В Воронежской области у 22 человек подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе в субботу, 18 апреля.
Среди них — пять человек старше 70 лет (например, есть мужчина 83 лет), а шестеро — выезжали за пределы региона. Вместе с тем, большинство из новых заражений — контактным способом без выезда из области.
Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.
Напомним, число человек с подтвержденным диагнозом выросло до 130. Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о 19 новых случаях заражения COVID-19. Выздоровели и выписаны 24 человека. Скончались пятеро.
ИСТОЧНИК KP.RU