2020-04-18T10:47:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом на 18 апреля

Шестеро из них выезжали за пределы региона
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Общее число зараженных достигло 130.Общее число зараженных достигло 130.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Воронежской области у 22 человек подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе в субботу, 18 апреля.

Среди них — пять человек старше 70 лет (например, есть мужчина 83 лет), а шестеро — выезжали за пределы региона. Вместе с тем, большинство из новых заражений — контактным способом без выезда из области.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, число человек с подтвержденным диагнозом выросло до 130. Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о 19 новых случаях заражения COVID-19. Выздоровели и выписаны 24 человека. Скончались пятеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем гости ограбили квартиру заснувшего знакомого
Посмертный анализ подтвердил коронавирус у 66-летнего жителя Воронежа
Под Воронежем «Мерседес» вылетел на обочину и перевернулся
В Воронежской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом на 18 апреля
Воронежцев зовут «пробежать» домашний марафон
В Воронеже реконструкция виадука на 9 Января может затянуться из-за коронавируса
В Воронеже до мая завершится реконструкция площади Победы
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев увеличилось на 17 апреля до 184
Воронежец со связями в оптовой торговле оказался простым мошенником
Таксиста из Воронежской области будут судить за фейк о коронавирусе
Из-за коронавируса движение по мосту на 9 Января, вероятно, не откроют в июне
Из-за похолодания, воронежские садоводы могут остаться без урожая абрикосов, слив и вишни
В Воронежской области храмы на Пасху не закроют, но ходить туда не рекомендуют
Под Воронежем 70-летний автомобилист застрял с заглохшим автомобилем
Воронежские интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию из-за коронавируса