2020-04-18T09:10:49+03:00
Общество

Воронежцев зовут «пробежать» домашний марафон

Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцев пригласили на Литературный марафон «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…», где участники, выбрав свою «литературную дистанцию», преодолевают рубежи в 42 000, 21 000 и 10 000 слов. Организаторами является общественное движение «Волонтеры культуры» при поддержке Российской государственной библиотеки.

На «дистанции в 42 км» участникам предстоит прочитать «Коллег» Василия Аксенова. После заполнения формы организаторы пришлют отрывок, который потребуется прочитать вслух и записать на видео. Общее видео выложат на сайте.

На «дистанции в 21 км» можно на выбор «пробежать» «Евгения Онегина» и «Повести Белкина» Пушкина или «Дядю Ваню» и «Чайку» Чехова. Для участия нужно выложить видео чтения отрывков из произведений с хештегом #читаемвместе.

На «10 км» желающие могут выложить видео чтения любимого стихотворения или собственного произведения.

- Став участником литературного марафона, «спортсмены» не только проведут время с пользой, но и напомнят людям, как важно читать, расширять свой кругозор и оставаться в форме, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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