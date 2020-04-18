Воронежцев зовут «пробежать» домашний марафон
Воронежцев пригласили на Литературный марафон «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…», где участники, выбрав свою «литературную дистанцию», преодолевают рубежи в 42 000, 21 000 и 10 000 слов. Организаторами является общественное движение «Волонтеры культуры» при поддержке Российской государственной библиотеки.
На «дистанции в 42 км» участникам предстоит прочитать «Коллег» Василия Аксенова. После заполнения формы организаторы пришлют отрывок, который потребуется прочитать вслух и записать на видео. Общее видео выложат на сайте.
На «дистанции в 21 км» можно на выбор «пробежать» «Евгения Онегина» и «Повести Белкина» Пушкина или «Дядю Ваню» и «Чайку» Чехова. Для участия нужно выложить видео чтения отрывков из произведений с хештегом #читаемвместе.
На «10 км» желающие могут выложить видео чтения любимого стихотворения или собственного произведения.
- Став участником литературного марафона, «спортсмены» не только проведут время с пользой, но и напомнят людям, как важно читать, расширять свой кругозор и оставаться в форме, - сообщают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU