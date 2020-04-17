Воронежские интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию из-за коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T17:17:44+03:00

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Воронежские дома-интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию. В них проживают около 4,5 тысяч человек и работают порядка 4 тысяч сотрудников. Действовать данное ограничение будет до особого распоряжения.

Как уточнили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального правительства, все подобные учреждения будут максимально закрыты от внешних контактов. В домах-интернатах останется не полный штат сотрудников. Но те, кто продолжит работать, будет переведен на круглосуточный режим с проживанием и обязательным еженедельным обследованием на коронавирус.

Подопечные, проходящие в данный момент лечение или реабилитацию в медицинских учреждениях, будут возвращены в интернаты только после двухнедельного пребывания в условиях изолятора.

Родственники, которые раньше посещали близким им людей в домах-интернатах, теперь соответственно также не смогут этого сделать. Все встречи приостановлены.

Люди в возрасте от 65 лет и старше находятся в группе риска из-за угрозы заражения новым коронавирусом. Пожилым воронежцам, если они еще работают, даже разрешили оформить «больничный» в связи с самоизоляцией.

ИСТОЧНИК KP.RU