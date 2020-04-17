Очередной «банкир» обманул воронежца на 48 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T16:59:06+03:00

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В отдел полиции № 2 обратился 25-летний житель Коминтерновского района. Он заявил, что стал жертвой мошенника. Молодой человек рассказал, что ему позвонил незнакомец и заявил, что с его банковской карты списывают деньги. И предложил ему защитить его вклады от хакеров, сообщив ему номер и защитный код карты. Мужчина так и сделал и вскоре у него «ушли» в неизвестном направлении более 48 тысяч рублей.

- Всего за сутки было десять сообщений о фактах мошенничеств, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – По ним возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В очередной раз призываем не сообщать незнакомцам свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка.

ИСТОЧНИК KP.RU