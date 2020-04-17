2020-04-17T15:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающим воронежцам старше 65 лет продлят «больничные» до конца режима самоизоляции

Напомним, сейчас данный режим в регионе действует до конца апреля
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Больничный будет выдаваться на основе электронных реестров, которые работодатели в электронном виде направляют в воронежское отделение ФССБольничный будет выдаваться на основе электронных реестров, которые работодатели в электронном виде направляют в воронежское отделение ФССФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

7 апреля пожилым воронежцам, если они еще работают, разрешили оформить «больничный» в связи с самоизоляцией. Люди в возрасте от 65 лет и старше находятся в группе риска из-за угрозы заражения новым коронавирусом. Однако оформить листок нетрудоспособности можно было только до 19 апреля.

Однако 17 апреля в пресс-службе регионального отделения ФСС РФ сообщили, что работающим воронежцам от 65 лет оформят еще один больничный - с 20 по 30 апреля. Как и в прошлый раз выплатить в этом случае работнику должны столько же, сколько и в стандартной ситуации.

- Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо сведения или документы. Больничный будет выдаваться на основе электронных реестров, которые работодатели в электронном виде направляют в воронежское отделение Фонда социального страхования РФ. На сайт регионального отделения, по ссылке http://www.fss.vrn.ru/post/1243 добавлена Памятка для работодателей, в которой описано как сформировать данный реестр. Уполномоченная медорганизация сформирует электронный листок нетрудоспособности, а Фонд осуществит выплату пособия, - комментируют в ФСС РФ по Воронежской области.

Но ограничением является не только возраст. Также на «больничный» не могут уйти те, кто перешел на дистанционную работу или находятся в отпуске.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец со связями в оптовой торговле оказался простым мошенником
Таксиста из Воронежской области будут судить за фейк о коронавирусе
Из-за коронавируса движение по мосту на 9 Января, вероятно, не откроют в июне
Из-за похолодания, воронежские садоводы могут остаться без урожая абрикосов, слив и вишни
В Воронежской области храмы на Пасху не закроют, но ходить туда не рекомендуют
Под Воронежем 70-летний автомобилист застрял с заглохшим автомобилем
Воронежские интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию из-за коронавируса
Очередной «банкир» обманул воронежца на 48 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили 15 уголовных дел по хищению материнского капитала
Работающим воронежцам старше 65 лет продлят «больничные» до конца режима самоизоляции
В Воронежской области уже провели около 16 тысяч исследований на коронавирус
Где в Березовой Роще появится новая пешеходная дорожка
В Воронежской области госслужащие смогут штрафовать за нарушения особого режима
В этом году из-за коронавируса воронежские памятники моют одни коммунальщики
В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей
На время самоизоляции для воронежских автомобилистов упростили оформление ОСАГО
В Воронеже в военном госпитале людям давали зарплату ниже прожиточного минимума
Место под новый терминал воронежского аэропорта расчистят москвичи
За время пандемии коронавируса только 28 воронежцев пожаловались на махинации работодателей
Пострадавшие из-за коронавируса воронежские бизнесмены могут снизить задолженность по кредиту
Перенос Парада Победы 2020: больше тысячи курсантов военной академии вернутся в Воронеж
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В Воронеже рецидивист с приятелем среди бела дня ограбили мужчину
В Коминтерновском районе Воронежа отремонтируют 12 дорог
В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую
В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик