Работающим воронежцам старше 65 лет продлят «больничные» до конца режима самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T15:52:01+03:00

Больничный будет выдаваться на основе электронных реестров, которые работодатели в электронном виде направляют в воронежское отделение ФСС Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

7 апреля пожилым воронежцам, если они еще работают, разрешили оформить «больничный» в связи с самоизоляцией. Люди в возрасте от 65 лет и старше находятся в группе риска из-за угрозы заражения новым коронавирусом. Однако оформить листок нетрудоспособности можно было только до 19 апреля.

Однако 17 апреля в пресс-службе регионального отделения ФСС РФ сообщили, что работающим воронежцам от 65 лет оформят еще один больничный - с 20 по 30 апреля. Как и в прошлый раз выплатить в этом случае работнику должны столько же, сколько и в стандартной ситуации.

- Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо сведения или документы. Больничный будет выдаваться на основе электронных реестров, которые работодатели в электронном виде направляют в воронежское отделение Фонда социального страхования РФ. На сайт регионального отделения, по ссылке http://www.fss.vrn.ru/post/1243 добавлена Памятка для работодателей, в которой описано как сформировать данный реестр. Уполномоченная медорганизация сформирует электронный листок нетрудоспособности, а Фонд осуществит выплату пособия, - комментируют в ФСС РФ по Воронежской области.

Но ограничением является не только возраст. Также на «больничный» не могут уйти те, кто перешел на дистанционную работу или находятся в отпуске.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU