Место под новый терминал воронежского аэропорта расчистят москвичи

17 Апр 2020 2020-04-17T12:59:20+03:00

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Стал известен победитель торгов на проектирование подготовки места под новый терминал воронежского аэропорта. В аукционе лучшей признали заявку московского ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Монолит».

Видимо, решающим обстоятельством, сыгравшим в пользу столичной фирмы, стало то, что ее представители снизили начальную цену контракта почти на два миллиона рублей – с 11,85 до 9,9 млн. Компания из северной столицы «Транспроект Спб» предложила более высокую цену, чем москвичи, в 11,2 млн рублей. Потому и проиграла. Как и воронежское ООО «Группа Пятый сезон». Наши земляки то ли не предоставили необходимые документы, то ли не выполнили иные требования. Во всяком случае компанию отстранили от дальнейшего участия в торгах.

Надо сказать, перед проектировщиками стоит непростая задача. Строительству нового терминала мешают забор, патрульная дорога, трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, две опоры прожекторов и инженерно-технические сети. До 30 июля нужно определить, куда это все можно перенести.

Новый терминал собираются разместить на площади 12,9 тысяч квадратных метров. Здание будет трехэтажным. На строительство планируют потратить около 150 миллион рублей. Губернатор Александр Гусев поставил задачу открыть терминал к 350-летию Петра I, имя которого с недавних пор носит наш аэропорт. Юбилей первого российского императора отметят в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU