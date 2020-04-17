2020-04-17T11:27:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик

Всего в числе зараженных COVID-19 трое детей и пятеро пожилых людей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Столь большого количества подтвержденных диагнозов по коронавирусу в один день в нашем регионе еще не былоСтоль большого количества подтвержденных диагнозов по коронавирусу в один день в нашем регионе еще не былоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Роспотребнадзоре сообщили о 19 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области. К 17 апреля результаты анализов на COVID-19 у всех этих людей оказались положительными. Столь большого количества подтвержденных диагнозов по коронавирусу в один день в нашем регионе еще не было.

Как сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области, среди новых зараженных 3 ребенка, в том числе 10-месячный мальчик, а также 5 пожилых людей. Почти все заразились через контакты с ранее заболевшими.

- Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - отмечают в пресс-службе облправительства.

17 апреля у соседей также выявили новые случаи заражения коронавирусом: 25 - в Курской области, по 12 - в Белгородской, Липецкой и Орловской.

Отметим, что 16 апреля выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом: большинство из них - люди пожилого возраста, в том числе 90-летняя женщина.

В тот же день в воронежской БСМП №8 скончался гражданин Узбекистана. Ранее у него подтвердился коронавирус. Мужчине было всего 39 лет. Это уже пятый пациент с диагнозом COVID-19.

Вместе с тем еще четверых выписали. Таким образом, по данным на вечер 16 апреля, всего выздоровели 24 воронежца. Продолжают лечение 65 заболевших.

Пока же в областной клинической больнице №1 (Московский просп., 151/4) перепрофилировали корпус №2 для лечения пациентов с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными новой коронавирусной инфекцией. Для пациентов подготовили более 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик