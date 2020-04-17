В воронежских детсадах открыли всего шесть «дежурных» групп

17 Апр 2020 2020-04-17T11:09:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов рассказал, как обстоят дела с организацией «дежурных» групп в детсадах региона. Ранее ведомство сообщало, что их открыли только в Нововоронеже, ведь многие его жители трудятся на атомной станции.

- «Дежурные» группы в детских садах открывают в случаях крайней необходимости. Во-первых, когда родители работают на предприятиях, деятельность которых разрешена. Во-вторых, если невозможно никак по-другому устроить быт ребенка. Третий важный момент: губернатор обращался к работодателям с просьбой, отпустить одного из родителей на это время домой. Мы попросили руководителей муниципалитетов помочь мамам и папам с такими обращениями, - объяснил Олег Мосолов. - Шесть групп открыты в Воронеже в частных учреждениях, еще несколько в Нововоронеже. В остальных муниципалитетах ситуация отслеживается.

Чиновник акцентировал внимание на том, что среди заболевших коронавирусом в области есть несколько детских случаев, поэтому группы собираются особенно тщательно. Роспотребнадзор проверяет: не входит ли семья в зону риска.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом детские сады Воронежской области не работают до конца апреля. В начале месяца чиновники сообщили, что в дошкольных учреждениях создадут «дежурные» группы, куда соберут детей, которых совсем не с кем оставить дома. О дате, времени и месте их открытия родителям должны были сообщить в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU