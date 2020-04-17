2020-04-17T11:09:03+03:00
Общество

В воронежских детсадах открыли всего шесть «дежурных» групп

Их организовали на базе частных дошкольных учреждений
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов рассказал, как обстоят дела с организацией «дежурных» групп в детсадах региона. Ранее ведомство сообщало, что их открыли только в Нововоронеже, ведь многие его жители трудятся на атомной станции.

- «Дежурные» группы в детских садах открывают в случаях крайней необходимости. Во-первых, когда родители работают на предприятиях, деятельность которых разрешена. Во-вторых, если невозможно никак по-другому устроить быт ребенка. Третий важный момент: губернатор обращался к работодателям с просьбой, отпустить одного из родителей на это время домой. Мы попросили руководителей муниципалитетов помочь мамам и папам с такими обращениями, - объяснил Олег Мосолов. - Шесть групп открыты в Воронеже в частных учреждениях, еще несколько в Нововоронеже. В остальных муниципалитетах ситуация отслеживается.

Чиновник акцентировал внимание на том, что среди заболевших коронавирусом в области есть несколько детских случаев, поэтому группы собираются особенно тщательно. Роспотребнадзор проверяет: не входит ли семья в зону риска.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом детские сады Воронежской области не работают до конца апреля. В начале месяца чиновники сообщили, что в дошкольных учреждениях создадут «дежурные» группы, куда соберут детей, которых совсем не с кем оставить дома. О дате, времени и месте их открытия родителям должны были сообщить в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Березовой Роще появится новая пешеходная дорожка
В Воронежской области госслужащие смогут штрафовать за нарушения особого режима
В этом году из-за коронавируса воронежские памятники моют одни коммунальщики
В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей
На время самоизоляции для воронежских автомобилистов упростили оформление ОСАГО
В Воронеже в военном госпитале людям давали зарплату ниже прожиточного минимума
Место под новый терминал воронежского аэропорта расчистят москвичи
За время пандемии коронавируса только 28 воронежцев пожаловались на махинации работодателей
Пострадавшие из-за коронавируса воронежские бизнесмены могут снизить задолженность по кредиту
Перенос Парада Победы 2020: больше тысячи курсантов военной академии вернутся в Воронеж
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В Воронеже рецидивист с приятелем среди бела дня ограбили мужчину
В Коминтерновском районе Воронежа отремонтируют 12 дорог
В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую
В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик