Корпус воронежской больницы перепрофилировали для борьбы с коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T12:44:35+03:00

В корпусе есть компьютерный томограф, рентгенологический аппарат, аппараты ультразвуковой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Для пациентов подготовили более 60 аппаратов искусственной вентиляции легких

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В Воронежской областной клинической больнице №1 (Московский просп., 151/4) перепрофилировали корпус №2 для лечения пациентов с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными новой коронавирусной инфекцией. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о семиэтажном здании, которое стоит отдельно. Там подготовлено 450 коек, 200 из которых - реанимационные, подведены 315 кислородных точек, подготовлены более 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В корпусе есть компьютерный томограф, рентгенологический аппарат, аппараты ультразвуковой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория.

- В лечебном процессе будут задействованы около 1000 ведущих специалистов областной больницы: пульмонологи, эндокринологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, торакальные хирурги, а также медицинские сестры, санитарки и другие, - отметили в пресс-службе облправительства.

Сотрудники прошли спецподготовку на курсах повышения квалификации по профилактике и лечению COVID-19. Персонал обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты: спецкостюмами, масками, респираторами, шапочками и бахилами.

Лечащие пациентов с коронавирусом медики будут регулярно проходить лабораторные тесты на COVID-19.

Отметим, что в Воронежской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом на 16 апреля.

Кроме того, следователи организовали проверку после публикации в мессенджерах фейка о том, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом. Информацию сразу же опровергли в региональном правительстве. Власти пояснили, как на самом деле работают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU