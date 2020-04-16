Корпус воронежской больницы перепрофилировали для борьбы с коронавирусом
В Воронежской областной клинической больнице №1 (Московский просп., 151/4) перепрофилировали корпус №2 для лечения пациентов с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными новой коронавирусной инфекцией. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Речь идет о семиэтажном здании, которое стоит отдельно. Там подготовлено 450 коек, 200 из которых - реанимационные, подведены 315 кислородных точек, подготовлены более 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.
В корпусе есть компьютерный томограф, рентгенологический аппарат, аппараты ультразвуковой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория.
- В лечебном процессе будут задействованы около 1000 ведущих специалистов областной больницы: пульмонологи, эндокринологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, торакальные хирурги, а также медицинские сестры, санитарки и другие, - отметили в пресс-службе облправительства.
Сотрудники прошли спецподготовку на курсах повышения квалификации по профилактике и лечению COVID-19. Персонал обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты: спецкостюмами, масками, респираторами, шапочками и бахилами.
Лечащие пациентов с коронавирусом медики будут регулярно проходить лабораторные тесты на COVID-19.
Отметим, что в Воронежской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом на 16 апреля.
Кроме того, следователи организовали проверку после публикации в мессенджерах фейка о том, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом. Информацию сразу же опровергли в региональном правительстве. Власти пояснили, как на самом деле работают медики.
ИСТОЧНИК KP.RU