2020-04-15T15:12:06+03:00
Дом. Семья

В Воронежском океанариуме родилась крохотная обезьянка

Пополнение случилось в семействе мангобеев
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото Воронежского океанариума.Фото Воронежского океанариума.
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Воронежский океанариум закрыт для посетителей на время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Но его обитатели живут своей привычной жизнью и даже приносят потомство! В семье чёрных хохлатых мангобеев Марго и Малыша 7 апреля родилась малышка. Рост обезьянки - около 30 см, вес - всего 300 грамм.

А на голове - стильная прическа! Малыши мангобеев рождаются с черным хохолком, как у всех представителей этого вида, с шерстью и полным комплектом зубов. Только кожа детёнышей имеет розовой оттенок - в отличии от черных как смоль родителей.

Для океанариума рождение малышей - всегда радостное событие. Зоолаборанты и ветеринары заботятся о самке и ее крошке, ведут постоянный контроль. Сейчас малышка находится все время рядом с мамой. Ближайшие 3 месяца единственным способом передвижения для нее будет катание на животе матери.

- Марго очень заботливая мать. Если кто-то приближается к вольеру, она сразу укрывает своего малыша в объятиях, пряча от чужих взглядов. Её игривый нрав стал более спокойным. Все время теперь она посвящает заботе о потомстве, - рассказала Ксения Сидоренко, ветеринарный врач Воронежского океанариума. - Глава семейства, самец Малыш, тоже стал более степенным. Постоянно кружит рядом, показывая, что находится на страже спокойствия семьи. До трех месяцев обезьянка будет питаться только молоком матери, а потом начнёт знакомиться "со взрослой" пищей. Первыми в рационе появятся мягкие фрукты, овощи и ягоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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