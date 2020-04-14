В Воронеже следователи ищут тех, кто распространил фейковую информацию о работе врачей без защитных костюмов

14 Апр 2020 2020-04-14T21:04:42+03:00

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Воронежские следователи организовали процессуальную проверку по факту публикации в мессенджерах фейковой информации о том, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону во вторник, 14 апреля.

Так, в мессенджере WhatsApp воронежцы стали пересылать аудиозапись о сотрудниках воронежской больницы скорой медицинской помощи №8 (БСМП, ул. Ростовская, 90). В записи автор утверждает, что врачи работают с пациентами с подтвержденным COVID-19 без индивидуальных средств защиты, а после смены садятся в автобус - едут домой, в семью, заходят в магазины. Информацию сразу же опровергли в региональном правительстве. Власти пояснили, как на самом деле работают медики.

Следователи установят все обстоятельства, при которых была распространена ложная информация, а также тех, кто опубликовал фейк. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

В региональном СУ СК РФ напомнили, что за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия, предусмотрена уголовная ответственность по ст.207.1 и ст.207.2 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни влечет уголовную ответственность по ст.137 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU