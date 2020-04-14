2020-04-14T17:02:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области в районной больнице изолировали 15 медиков

Там они будут находиться, пока не придут результаты их тестов на коронавирус
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
15 медиков вынуждены остаться на месте работы на неопределенное время.15 медиков вынуждены остаться на месте работы на неопределенное время.Фото: butcrb.zdrav36.ru
Изменить размер текста:

13 апреля стало известно о том, что в Бутурлиновской районной больнице изолированы в специальных боксах 15 медработников. Об этом сообщила в телефонном разговоре с главой района Юрием Матузовым заведующая инфекционным отделением междучреждения Наталья Пономарева. Кстати, она тоже попала в число этих 15 человек.

Медиков изолировали из-за того, что они общались с людьми, заболевшими коронавирусом. Врачи, медики и санитарки будут находиться в свободных боксах инфекционного отделения, пока не прибудут результаты анализов (тесты на эту заразу проводят в Воронеже).

Наталья Пономарева заявила, что все необходимое у нее и ее 14 коллег есть – знали, к чему готовиться, и уже взяли с собой чемоданчики со всем необходимым. Тем не менее Юрий Матузов распорядился подготовить 15 продуктовых наборов и передать всем медикам, находящимся в изоляции. Продукты уже должны были передать в отделение.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже жители многоэтажки переплатили за отопление 160 тысяч рублей
В Воронеже отремонтируют дорогу на 12 улицах
В Воронеже разыскивают 60-летнего мужчину
Военные провели дезинфекцию больниц и учебных заведений
В Воронеже маршрутка врезалась в «Ниссан»: ранена пассажирка автобуса
В Воронеже мотоциклист врезался в «Лексус», которым рулил 19-летний парень
В Воронежской области мужчина организовал в своей квартире наркопритон
Воронежские медики могут месяц бесплатно ездить в девяти маршрутках
В Воронеже загорелась строящаяся многоэтажка
Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт в Воронежской области
Воронежская таможня через суд добилась блокировки сайтов, распространяющих их базы данных
Житель Воронежской области избил сожительницу до потери сознания из-за того, что не хотел отдать сдачу с бутылки
В Воронеже в квартире нашли мертвую 23-летнюю девушку
Из-за коронавируса на Пасху в Воронеже прихожан не пустят в храмы
В Воронежской области в районной больнице изолировали 15 медиков
Для умерших с диагнозом коронавирус предоставят места на одном из кладбищ Воронежа
Музыканты филармонии сыграют воронежцам из дома
В Воронежской области провели 11 806 исследований на наличие коронавируса
В Воронеж вернулся велосипедист, переболевший коронавирусом
Под Воронежем пчеловоды подарили мед пенсионерам на самоизоляции