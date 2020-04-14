В Воронежской области в районной больнице изолировали 15 медиков

14 Апр 2020 2020-04-14T17:02:54+03:00

Там они будут находиться, пока не придут результаты их тестов на коронавирус

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13 апреля стало известно о том, что в Бутурлиновской районной больнице изолированы в специальных боксах 15 медработников. Об этом сообщила в телефонном разговоре с главой района Юрием Матузовым заведующая инфекционным отделением междучреждения Наталья Пономарева. Кстати, она тоже попала в число этих 15 человек.

Медиков изолировали из-за того, что они общались с людьми, заболевшими коронавирусом. Врачи, медики и санитарки будут находиться в свободных боксах инфекционного отделения, пока не прибудут результаты анализов (тесты на эту заразу проводят в Воронеже).

Наталья Пономарева заявила, что все необходимое у нее и ее 14 коллег есть – знали, к чему готовиться, и уже взяли с собой чемоданчики со всем необходимым. Тем не менее Юрий Матузов распорядился подготовить 15 продуктовых наборов и передать всем медикам, находящимся в изоляции. Продукты уже должны были передать в отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU