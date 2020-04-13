2020-04-13T22:13:54+03:00
Общество

В мае в Воронеже снесут 19 киосков, работавших без документов

Это и цветочные киоски, и павильоны быстрого питания или продуктовые
Олег ИВАНОВ
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В мае 2020 года ряд нестационарных торговых объектов Воронеже демонтируют. Как объяснили 13 апреля в пресс-службе мэрии, киоски работали без разрешительной документации. Всего таких объектов оказалось 19.

Больше всего нелегальных киосков оказалось в Коминтерновском районе - семь. По адресам: ул. Шишкова, 65, ул. 9 Января, 266, ул. Хользунова, 48а и 107а, ул. Солнечная, 31, Бульвар Победы, 19 и Московский пр-т, 175.

Это и цветочные киоски, и павильоны быстрого питания или продуктовые, кроме того, под снос попали шашлычные и даже аппарат по продаже воды. Впрочем, есть и киоски, владельцев которых попросту не удалось определить.

Пять киосков снесут в Советском районе: ул. Ворошилова, 7, ул. Космонавтов, 9, ул. Писателя Маршака, 19 и еще да на ул. Южно-Моравская, 62.

Три киоска в Железнодорожном районе: ул. Витрука, 1, а также два на Ленинском пр-те, 124б.

Два - в Левобережном районе: ул. Писарева, 1а и ул. Парашютистов, 6а.

А также два киоска демонтируют в Центральном районе: ул. Шишкова, 146 и Олимпийский бульвар, 140а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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