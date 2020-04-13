В мае в Воронеже снесут 19 киосков, работавших без документов
В мае 2020 года ряд нестационарных торговых объектов Воронеже демонтируют. Как объяснили 13 апреля в пресс-службе мэрии, киоски работали без разрешительной документации. Всего таких объектов оказалось 19.
Больше всего нелегальных киосков оказалось в Коминтерновском районе - семь. По адресам: ул. Шишкова, 65, ул. 9 Января, 266, ул. Хользунова, 48а и 107а, ул. Солнечная, 31, Бульвар Победы, 19 и Московский пр-т, 175.
Это и цветочные киоски, и павильоны быстрого питания или продуктовые, кроме того, под снос попали шашлычные и даже аппарат по продаже воды. Впрочем, есть и киоски, владельцев которых попросту не удалось определить.
Пять киосков снесут в Советском районе: ул. Ворошилова, 7, ул. Космонавтов, 9, ул. Писателя Маршака, 19 и еще да на ул. Южно-Моравская, 62.
Три киоска в Железнодорожном районе: ул. Витрука, 1, а также два на Ленинском пр-те, 124б.
Два - в Левобережном районе: ул. Писарева, 1а и ул. Парашютистов, 6а.
А также два киоска демонтируют в Центральном районе: ул. Шишкова, 146 и Олимпийский бульвар, 140а.
ИСТОЧНИК KP.RU