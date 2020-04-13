В Воронежской области еще 20 человек изолировали с подозрением на коронавирус
По данным на 13 апреля 20:00 количество человек, изолированных в медучреждения Воронежской области с подозрением на коронавирус, выросло до 124. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Хотя только день назад их было 104, а еще сутки назад - 87.
Также значительно увеличилось количество воронежцев под наблюдением на дому - до 418. Хотя только 12 апреля говорилось только о 159 подобных случаях.
Диагноз COVID-19 подтвердили уже у 60 воронежцев. В Воронежской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом на 13 апреля: среди инфицированных медики и родственники пациентов
ИСТОЧНИК KP.RU