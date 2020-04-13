В Воронежской области еще 20 человек изолировали с подозрением на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T21:21:06+03:00

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По данным на 13 апреля 20:00 количество человек, изолированных в медучреждения Воронежской области с подозрением на коронавирус, выросло до 124. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Хотя только день назад их было 104, а еще сутки назад - 87.

Также значительно увеличилось количество воронежцев под наблюдением на дому - до 418. Хотя только 12 апреля говорилось только о 159 подобных случаях.

Диагноз COVID-19 подтвердили уже у 60 воронежцев. В Воронежской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом на 13 апреля: среди инфицированных медики и родственники пациентов

ИСТОЧНИК KP.RU