2020-04-13T20:47:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 13 апреля выросло до 16 человек

За последние сутки количество вылечившихся увеличилось на четыре
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Еще четверо жителей Воронежской области выздоровели от коронавируса. Таким образом, число человек в нашем регионе, победивших COVID-19, выросло до 16 человек. Они выписаны из медучреждений. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе оперативного штаба.

До этого о выздоровевших воронежцах сообщали 10 апреля.

Отметим, что в регионе выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом на 13 апреля: среди инфицированных медики и родственники пациентов. Таким образом, всего у 60 наших земляков подтвердили коронавирусную инфекцию.

В то же время, видимо, режим самоизоляции было решено немного смягчить. В частности, с 14 апреля открываются парикмахерские и салоны оптики. Разрешена работа ритуальных организаций, судов, адвокатских и нотариальных контор, органов дознания и некоторых других служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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