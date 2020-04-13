Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 13 апреля выросло до 16 человек
Еще четверо жителей Воронежской области выздоровели от коронавируса. Таким образом, число человек в нашем регионе, победивших COVID-19, выросло до 16 человек. Они выписаны из медучреждений. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе оперативного штаба.
До этого о выздоровевших воронежцах сообщали 10 апреля.
Отметим, что в регионе выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом на 13 апреля: среди инфицированных медики и родственники пациентов. Таким образом, всего у 60 наших земляков подтвердили коронавирусную инфекцию.
В то же время, видимо, режим самоизоляции было решено немного смягчить. В частности, с 14 апреля открываются парикмахерские и салоны оптики. Разрешена работа ритуальных организаций, судов, адвокатских и нотариальных контор, органов дознания и некоторых других служб.
ИСТОЧНИК KP.RU