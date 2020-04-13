2020-04-13T15:34:51+03:00
Общество

Агрохолдинг в Воронежской области не соблюдал экологический контроль

Прокуратура обнаружила, что был нарушен закон «Об охране окружающей среды»
Олег ИВАНОВ
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- ООО «ЭкоНиваАгро» не актуализировало сведения более 10 производств (молочных ферм и животноводческих комплексов), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Ряд объектов не поставлен на госучет. На предприятии не разработана программа производственного экологического контроля, - сообщили 13 апреля в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Кроме того, на предприятиях использовали подземные воды для хозяйственных нужд - хотя лицензии на это, порой, не было вовсе. Контроль за остаточным содержанием пестицидов и агрохимикатов в почве в установленном порядке не проводился. Выявлены нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, а также факты реализации продукции животноводства без ветеринарных сопроводительных документов.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении руководства ООО «ЭкоНиваАгро» 9 дел об административных правонарушениях. Пятеро виновных должностных лиц уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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