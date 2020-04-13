2020-04-13T11:19:18+03:00
Общество

Начальником Главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области стал Сергей Петряшов

Новый зам руководителя главка начинал профессиональный путь со следователя
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВд по Воронежской областифото с сайта ГУ МВд по Воронежской области
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В понедельник, 13 апреля, начальник ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин представил личному составу своего нового заместителя – руководителя Главного следственного управления главка. На эту должность указом президента назначен полковник юстиции Сергей Николаевич Петряшов.

Генерал рассказал, что Сергей Николаевич прошел путь от следователя до начальника управления Следственного департамента МВД России:

- В начале своей служебной деятельности поработал и участковым инспектором, потом, в большей части, следователем, и старшим следователем, и начальником следственной группы. В Вологодской области был руководителем отдела внутренних дел, а также заместителем начальника областного управления, так что профессионального опыта не занимать,- подытожил Бородин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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