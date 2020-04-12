2020-04-12T18:45:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области коронавирус подозревают еще у 17 человек

В больничных боксах находятся 104 местных жителя
Юлия ДИДЕНКО
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Под наблюдением на дому находятся 159 человек.Под наблюдением на дому находятся 159 человек.Фото: Архив "КП"
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В Воронежской области по данным оперативного штаба на 10 апреля 18.00 снова выросло число людей, изолированных в больничные боксы с подозрением на новый коронавирус. Сутки назад их было 87, а теперь на 17 больше - 104.

Число воронежцев, находящихся под наблюдением на дому, остается прежним - 159.

Напомним, за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 12 человек. Среди них и 34-летняя зараженная местная жительница, работающая врачом-реаниматологом. Она контактировала с родственниками из столицы. Всего Covid-19 нашли у 49 жителей региона. Умерла первая пациентка, предварительный анализ на коронавирус которой был положительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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