В Воронежской области коронавирус подозревают еще у 17 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T18:45:02+03:00

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В Воронежской области по данным оперативного штаба на 10 апреля 18.00 снова выросло число людей, изолированных в больничные боксы с подозрением на новый коронавирус. Сутки назад их было 87, а теперь на 17 больше - 104.

Число воронежцев, находящихся под наблюдением на дому, остается прежним - 159.

Напомним, за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 12 человек. Среди них и 34-летняя зараженная местная жительница, работающая врачом-реаниматологом. Она контактировала с родственниками из столицы. Всего Covid-19 нашли у 49 жителей региона. Умерла первая пациентка, предварительный анализ на коронавирус которой был положительным.

ИСТОЧНИК KP.RU