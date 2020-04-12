Воронежский зоопарк показал видео с дальними родственниками обезьянки-космонавта

12 Апр 2020 2020-04-12T18:20:53+03:00

Беличий саймири выжил во время полета и вернулся на Землю

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В День космонавтики 12 апреля Воронежский зоопарк опубликовал на своей странице в соцсети видео с обезьянкой породы беличий саймири. Животное именно этой породы стало вторым видом млекопитающих, покорившим космос.

Первую обезьянку-космонавта звали Мисс Бейкер. Она выжила во время полета в аккуратной капсуле размером с обувную коробку на борту ракеты Юпитер 28 мая 1959 года. А затем успешно вернулась на Землю и прожила рекордное для своего вида количество лет - 27. Обезьянка стала знаменитой и даже два раза была замужем.

А в Воронежском зоопарке живут дальние родственники космонавта - 11-летний самец и шестилетняя самка. Беличьи саймири обитают в зале прирученных животных, а сейчас развлекаются в зале для посетителей. Они заходят в гости к кроликам, дегустируют корма и следят за порядком.

Обезьянки из Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU