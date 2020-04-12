Воронежцев пугают смс-рассылками с информацией о штрафах за нарушение карантина
Воронежцы начали получать смс с информацией о необходимости оплатить штраф за нарушение карантина. Горожан предупреждают, что за неуплату их привлекут к уголовной ответственности. В ГУ МВД России по региону пояснили, что это фейк.
В смс мошенников говорится о том, что нарушителя самоизоляции определили с помощью геолокации, поэтому он должен заплатить четыре тысячи рублей штрафа через терминал оплаты сотовой связи. При этом указывается номер Теле2. На выполнение требования даются сутки.
- За распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - напомнили в полиции.
Кроме этого, правоохранители поясняют, что статьей 159 УК РФ предусмотрена ответственность за мошенничество. Воронежцев просят ориентироваться только на официальные источники информации.
ИСТОЧНИК KP.RU