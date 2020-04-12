В Воронежской области зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T12:57:55+03:00

Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболевшие не выезжали за границу

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В Воронежской области зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в воскресенье, 12 апреля. Все заболевшие не выезжали за границу.

Речь идет о 48-летнем мужчине, у которого ранее была выявлена внебольничная пневмония. Заразилась Covid-19 и 54-летняя женщина, выезжавшая в Ростов.

Коронавирус подтвердился у пожилой семейной пары - 69-летнего мужчины и 65-летней женщины. Супруг выезжал на лечение в Санкт-Петербург.

Также заболела 48-летняя женщина, работающая медсестрой. Она не выезжала за пределы региона. Еще одна 34-летняя зараженная местная жительница, работающая врачом-реаниматологом, контактировала с родственниками из столицы.

Двое воронежцев вернулись с коронавирусом из Москвы. Диагноз подтвердился у 65-летнего мужчины и 53-летней женщины.

Covid-19 нашли у семейной пары, не выезжавшей из региона. Им по 66 лет.

После подтвержденной пневмонии коронавирус выявили у 82-летней женщины. Заразилась и ее 57-летняя дочь.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, на сегодняшний день всего коронавирус подтвержден у 49 местных жителей. 12 инфицированных воронежцев выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU