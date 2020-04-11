В Воронеже коронавирус подозревают еще у 12 человек
Оперативный штаб по коронавирусу в Воронежской области озвучил текущую статистику по заболеванию инфекцией. Новых подтверждённых случаев за сутки не зарегистрировано. Продолжают лечиться от коронавируса 25 заболевших.
Но увеличилось количество человек, изолированных в медорганизациях, у них подозревают инфицирование - их стало 87 (накануне их было 75). Под наблюдением на дому по-прежнему остаются 159 человек, как и сутками ранее.
Напомним, на сегодняшний день всего коронавирус подтвержден у 37 воронежцев. Впервые заразилась инфекцией врач (предварительный тест оказался положительным, сейчас его перепроверяют). Напомним, 12 инфицированных воронежцев выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU