2020-04-11T18:54:20+03:00
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Воронежская филармония запускает «антивирусный» онлайн проект: музыканты будут давать домашние концерты

На сайте учреждения откроется новый раздел с несколькими рубриками
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В условиях самоизоляции воронежские учреждения культуры прокачивают дистанционные способы взаимодействия с публикой. Творческая жизнь продолжается и в филармонии: идут репетиции, верстаются абонементы, благодаря современным информационным технологиям артисты готовят совместные номера, выступают онлайн и не теряют связи с публикой.

15 апреля стартует «антивирусный» онлайн-проект «Филармония дома». В него войдут несколько рубрик.

В разделе «Домашние концерты» прозвучат оркестровые, оперные, камерные произведения, народные песни, джазовые импровизации, стихи, проза и многое другое. В акции примут участие музыканты академического симфонического оркестра, артисты лектория, ансамбли «Воронежские солисты», «Воронежские девчата» и другие артисты. Начнут интернет-марафон солисты филармонии Елена Старкова (сопрано) и Михаил Князев (фортепиано).

Рубрика «История в лицах» приурочена к памятным датам сезона 2020-2021. В ней первым делом отметят славное прошлое и настоящее Воронежского академического симфонического оркестра, которому исполняется 95 лет. Затем отметят 60-летие музыкально-литературного лектория, 55-летие ансамбля «Воронежские девчата», 30-летие Мужского хора филармонии. Воспоминаниями об этих выдающихся коллективах поделятся деятели искусства региона. Воронежцев познакомят с уникальной историей и современной жизнью филармонических коллективов.

Рубрика «Музы не молчали» посвящена 75-летию Великой Победы. В марафоне прозвучат произведения, посвященные Великой Отечественной войне, песни и стихи военных лет. Откроют рубрику прославленные «Воронежские девчата».

«Филармония детям» адресована юным слушателям. В этой самой домашней рубрике будет много сюрпризов. Один из них – «Вредные советы» Григория Остера в исполнении драматических артистов лектория. Кроме того, к марафону подключатся дети взрослых музыкантов: они выступят онлайн вместе с родителями. Откроет рубрику семейный номер контрабасиста симфонического оркестра, руководителя ансамбля «Воронежские солисты» Евгения Мингалева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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