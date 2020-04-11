2020-04-11T17:00:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже у врача-реаниматолога обнаружили коронавирус

Предварительный тест на инфекцию у медика оказался положительным, отделение больницы, где работала женщина, продезинфицировали
Ярослав ИВАНОВ
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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У врача-реаниматолога Воронежской областной больницы 1 Светланы Зинчук предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат. Медик, понимая, что врачи - главная группа риска на сегодня, взяла больничный на неделю, затем обратилась к коллегам для проведения компьютерной томографии. КТ показала признаки пневмонии.

- Анализ на COVID-19 у Зинчук предварительный. Были случаи, когда такие анализы были ложно положительными. Абсолютно всех, кто был с женщиной в контакте, изолировали. Весь контактный круг по предварительным тестам дал отрицательный анализ, кроме супруга врача и доктора, проводившего КТ. Их анализы тоже предварительные, - сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Воронежской области. - Сейчас отделение больницы, где работала реаниматолог, прошло все меры дезинфекции. Оно работает в штатном режиме с другой бригадой врачей.

Сама Светлана Зинчук попросила воронежцев не нагнетать панику, а остаться дома, соблюдая меры предосторожности.

- Вокруг областной больницы ходит много слухов, много паники. Такого быть не должно! Да, у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Но каждый знает, что врачи, выполняя своё дело, подвержены риску. Медики борются за каждого пациента, борются с распространением нового вируса. У меня самочувствие с положительной динамикой, лекарства все имеются. Огромная просьба: не разводите панику. Все, что вам нужно сделать сейчас: остаться дома и беречь своих родных и близких, - обратилась врач к воронежцам на видео.

На сегодняшний момент в Воронеже от инфекции лечат 25 человек. Всего 75 находятся под наблюдением в больницах, а дома наблюдаются 159 человек. Напомним, 12 воронежцев выздоровели. Всего заразились коронавирусом 37 человек.

15 человек привезли заразу из-за границы, шестеро из Москвы (именно этот город считается в России эпидцентром заболевания), остальные подхватили вирус уже в Воронеже - от заболевших.

Светлана Зинчук о результатах анализа на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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