В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии жителей Воронежской области, заболевших коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T20:37:41+03:00

В Воронежской области лишь у 13 человек есть клинические проявления коронавируса. Фото: из архива «КП»

У больше половины из них нет никаких клинических признаков болезни

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10 апреля на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу с докладом об эпидемиологической обстановке выступила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева.

Она рассказала, что из 37 заболевших коронавирусом в нашем регионе 15 приехали из-за границы, 22 не выезжали за пределы страны, но 6 из них прибыли из Москвы. У 24 человек нет клинических проявлений болезни. Это люди, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу регионов и контактировавшие с уже подхватившими заразу. Инфекция распространяется, как правило, среди членов семей и близкого окружения, что связано с несоблюдением режима самоизоляции и нарушением правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU