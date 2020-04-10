В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии жителей Воронежской области, заболевших коронавирусом
10 апреля на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу с докладом об эпидемиологической обстановке выступила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева.
Она рассказала, что из 37 заболевших коронавирусом в нашем регионе 15 приехали из-за границы, 22 не выезжали за пределы страны, но 6 из них прибыли из Москвы. У 24 человек нет клинических проявлений болезни. Это люди, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу регионов и контактировавшие с уже подхватившими заразу. Инфекция распространяется, как правило, среди членов семей и близкого окружения, что связано с несоблюдением режима самоизоляции и нарушением правил безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU