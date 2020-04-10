Под Воронежем бдительная женщина предотвратила угон машины

10 Апр 2020 2020-04-10T17:26:14+03:00

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В Нововоронеже бдительная женщина помешала злоумышленнику угнать машину. Местная жительница заметила, что у одного из дачных домиков на улице Фетисова неизвестный мужчина разбил окно припаркованной машины «Лада Гранта» и пытается проникнуть в салон. Очевидец позвонила в полицию. Прибывшие на место оперативники скрутили подозреваемого в попытке угона.

- Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Полицейским задержанный пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, и ему захотелось покататься на автомобиле, для этого он решил воспользоваться чужим транспортным средством, которое случайно попалось ему на пути.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU