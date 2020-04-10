В Воронежской области водителя, три раза отказавшегося пройти тест на опьянение, приговорили к обязательным работам

10 Апр 2020 2020-04-10T13:37:19+03:00

После третьего отказа от теста водителя обязали долго бесплатно трудиться и лишили прав на два года. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Борисоглебский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, упорно отказывавшегося проходить тест на опьянение.

6 ноября 2019 года около 9.00 у инспекторов ГИБДД вызвал подозрение «Ниссан-Кашкай», ехавший по обочине по одной из улиц Борисоглебска. За рулем оказался 38-летний житель райцентра. Он отказался проходить медосвидетельствование на опьянение. Оказалось, что делает это мужчина не в первый раз. Ранее он поступал так же, когда его задерживали 14 мая и 17 июня того же года. За эти два отказа Борисоглебский мировой суд лишил его прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения при уже имеющемся административном наказании. Во время его расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину и на словах раскаялся. Суд приговорил водителя-«отказника» к 200 часам обязательных работ с лишением прав на два года.

В полиции призывают граждан сообщать о пьяных или ведущих себя на дороге неадекватно водителях по телефонам ГИБДД: 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU