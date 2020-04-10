В Воронежской области зафиксировали четыре новых случаях заражения коронавирусом на 10 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T10:49:01+03:00

Всего за последние сутки в России подтверждено 1786 случаев новой инфекции

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Роспотребнадзор 10 апреля сообщил о еще четырех жителях Воронежской области, заразившихся коронавирусом. Отметим, что до этого диагноз подтвердили у 33 человек - девять из них вылечились. Изолированы в медучреждения, по последним данным, 70 человек.

Отметим, что увеличилось число заболевших и в соседних регионах: 12 новых зараженных в Тамбовской области, 8 - в Белгородской, по 7 - в Липецкой и Орловской, 1 - в Курской.

Всего за последние сутки в России подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции в 57 регионах, число выздоровевших от COVID-19 пациентов возросло до 795.

ИСТОЧНИК KP.RU