2020-04-10T10:49:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области зафиксировали четыре новых случаях заражения коронавирусом на 10 апреля

Всего за последние сутки в России подтверждено 1786 случаев новой инфекции
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Заразившиеся воронежцы находятся под наблюдением медиковЗаразившиеся воронежцы находятся под наблюдением медиковФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор 10 апреля сообщил о еще четырех жителях Воронежской области, заразившихся коронавирусом. Отметим, что до этого диагноз подтвердили у 33 человек - девять из них вылечились. Изолированы в медучреждения, по последним данным, 70 человек.

Отметим, что увеличилось число заболевших и в соседних регионах: 12 новых зараженных в Тамбовской области, 8 - в Белгородской, по 7 - в Липецкой и Орловской, 1 - в Курской.

Всего за последние сутки в России подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции в 57 регионах, число выздоровевших от COVID-19 пациентов возросло до 795.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, как пожилым жителям Воронежской области получить бесплатные продукты и хозтовары
В Воронеже опрокинувшаяся фура создала огромную пробку
Tele2 поддерживает воронежских абонентов полезными онлайн-сервисами в период самоизоляции
В Воронежской области водителя, три раза отказавшегося пройти тест на опьянение, приговорили к обязательным работам
В Воронежской области чиновник оштрафовал трех человек ни за что
В Воронеже закрыли уголовное дело бывшего директора заповедника «Костенки»
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
В Воронеже поймали беременную воровку с ребенком
В Воронеже стартует масштабный ремонт дорог
Заболевшая коронавирусом женщина в Воронеже заразила сына, сестру и бабушку
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
В Воронежской области зафиксировали четыре новых случаях заражения коронавирусом на 10 апреля
В выходные в Воронеже резко похолодает
Впервые в истории Воронежской области больному пересадили сердце
Стало известно, как женщина проникла в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу
В условиях самоизоляции драмтеатр покажет воронежцам онлайн спектакли по Вырыпаеву и Дурненкову
Коронавирус в Воронеже: дополнительных маршрутов к кладбищам на Пасху не будет