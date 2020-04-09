Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 9 апреля увеличилось до 70
В Воронежской области на 19.00 четверга, 9 апреля, вновь выросло число изолированных в специальные боксы в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус Covid-19. Сейчас проверяют 70 человек. Это на шесть больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
А вот число людей, находящихся под домашним наблюдением уменьшилось и на данный момент составляет 165 человек. Днем ранее таких было 210.
Диагноз подтвердили у 33 человек. Новых случаев за сутки зафиксировано не было. Выздоровели девять.
Напомним, накануне, 8 апреля, сообщали о десяти случаях заражения коронавирусом. Так, COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев. Среди зараженных также школьницы 13 и 11 лет. О других случая подробнее читайте в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU