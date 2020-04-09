Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 9 апреля увеличилось до 70

9 Апр 2020 2020-04-09T19:25:20+03:00

Новых случаев заражения за сутки выявлено не было

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В Воронежской области на 19.00 четверга, 9 апреля, вновь выросло число изолированных в специальные боксы в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус Covid-19. Сейчас проверяют 70 человек. Это на шесть больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

А вот число людей, находящихся под домашним наблюдением уменьшилось и на данный момент составляет 165 человек. Днем ранее таких было 210.

Диагноз подтвердили у 33 человек. Новых случаев за сутки зафиксировано не было. Выздоровели девять.

Напомним, накануне, 8 апреля, сообщали о десяти случаях заражения коронавирусом. Так, COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев. Среди зараженных также школьницы 13 и 11 лет. О других случая подробнее читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU