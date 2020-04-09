Игроки «Факела» помогают воронежским ветеранам футбола бесплатными продуктами
Игроки «Факела» приняли решение закупить продуктовые наборы для нуждающихся в помощи ветеранов футбола. Сейчас, когда многие пожилые люди из-за угрозы коронавируса не могут выходить на улицу, эта поддержка особенно необходима. Акцию проводят при организационной поддержке клуба «Факел» и фан-клуба нашей команды.
- 8 апреля представители клуба начали приносить продуктовые наборы ветеранам. Люди со слезами на глазах благодарят их, может быть, даже не столько за продукты, сколько за внимание, - рассказали в пресс-службе «Факела». – Наш клуб и дальше по возможности будет помогать своим ветеранам, испытывающим трудности. Информацию о таких людях отправляйте нам на почту pr@fakelfc.ru. Будьте здоровы!
Продуктовые наборы упакованы в фирменные пакеты клуба.Фото: с сайта ФК "Факел"
ИСТОЧНИК KP.RU