Игроки «Факела» помогают воронежским ветеранам футбола бесплатными продуктами

9 Апр 2020 2020-04-09T13:50:24+03:00

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Игроки «Факела» приняли решение закупить продуктовые наборы для нуждающихся в помощи ветеранов футбола. Сейчас, когда многие пожилые люди из-за угрозы коронавируса не могут выходить на улицу, эта поддержка особенно необходима. Акцию проводят при организационной поддержке клуба «Факел» и фан-клуба нашей команды.

- 8 апреля представители клуба начали приносить продуктовые наборы ветеранам. Люди со слезами на глазах благодарят их, может быть, даже не столько за продукты, сколько за внимание, - рассказали в пресс-службе «Факела». – Наш клуб и дальше по возможности будет помогать своим ветеранам, испытывающим трудности. Информацию о таких людях отправляйте нам на почту pr@fakelfc.ru. Будьте здоровы!

Продуктовые наборы упакованы в фирменные пакеты клуба.Фото: с сайта ФК "Факел"

ИСТОЧНИК KP.RU