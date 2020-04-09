2020-04-09T13:50:24+03:00
Общество

Игроки «Факела» помогают воронежским ветеранам футбола бесплатными продуктами

В команде сообщили, что в условиях угрозы коронавируса стараются раздавать подарки нуждающимся в поддержке людям
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
8 апреля представители клуба начали приносить продуктовые наборы ветеранам футбола.8 апреля представители клуба начали приносить продуктовые наборы ветеранам футбола.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

Игроки «Факела» приняли решение закупить продуктовые наборы для нуждающихся в помощи ветеранов футбола. Сейчас, когда многие пожилые люди из-за угрозы коронавируса не могут выходить на улицу, эта поддержка особенно необходима. Акцию проводят при организационной поддержке клуба «Факел» и фан-клуба нашей команды.

- 8 апреля представители клуба начали приносить продуктовые наборы ветеранам. Люди со слезами на глазах благодарят их, может быть, даже не столько за продукты, сколько за внимание, - рассказали в пресс-службе «Факела». – Наш клуб и дальше по возможности будет помогать своим ветеранам, испытывающим трудности. Информацию о таких людях отправляйте нам на почту pr@fakelfc.ru. Будьте здоровы!

Продуктовые наборы упакованы в фирменные пакеты клуба. Фото: с сайта ФК "Факел"

Продуктовые наборы упакованы в фирменные пакеты клуба.Фото: с сайта ФК "Факел"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области провели около восьми тысяч исследований на наличие коронавируса
В Воронежской области чиновники скрывали доходы, земельные участки и счета в банках
В Воронеже задержали водителя с крупной партией героина
Работникам воронежского завода выплатили 6,3 млн задержанной зарплаты
Над Воронежской областью вертолет совершил крестный ход против коронавируса
В Воронеже назвали телефоны, по которым можно пожаловаться на невыплату зарплаты
Литературный музей показывает воронежцам онлайн экскурсию по мандельштамовским местам
Появилось видео старта ракеты с воронежским двигателем к МКС
Игроки «Факела» помогают воронежским ветеранам футбола бесплатными продуктами
В Воронеже будут судить мужчину за обещание изготовить поддельный диплом за 320 тысяч
Элеватор в Воронежской области оштрафовали за приём на работу экс-чиновника
В Воронеже девушка, хотевшая купить породистого щенка, "подарила" мошеннику 12 тысяч рублей
Воронежские активисты пожаловались на состояние дорог после зимы
В Воронеже иномарка сбила насмерть пенсионерку
Воронежцев напугали полицейские, раздающие уведомления о возможных штрафах водителям и пешеходам
В Воронеже определили адреса 4 почтовых отделений, которые будут работать по выходным
Воронежский заповедник предложил местным жителям послушать весну
В Воронеже котенка с улицы Лизюкова защитили от коронавируса
Под Воронежем подпольный производитель удобрений заработал 35 миллионов рублей